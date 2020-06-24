В Украине ягодный сезон в самом разгаре, но цены на ягоды так выросли по сравнению с 2019г., что не каждый может позволить себе клубнику за 100 грн., голубику за 300грн и черешню за 90 грн.

"Подробности" попытались выяснить, почему цены на товары "космические", а качество - оставляет желать лучшего.

Продавцы ягод объясняют все просто: цена такая - потому что ягод мало

А что вы хотели, с этой аномальной погодой, бесснежной зимой, а потом и весной холодной, потом"заливали" дожди, какой может быть хороший урожай ягод. Вот например клубника, она даже не успела накопить запас питательных веществ для хороших побегов, поэтому и цены на клубнику сейчас - высокие, ее мало, а все хотят купить, а мне особо и предложить нечего

Цены в Украине выросли и на землянику садовую (клубнику) – наиболее массовую в данный момент ягоду на рынке.

Ухудшение погоды в центральных областях ухудшило также качественные показатели земляники и снизило предложение, что повлияло и на цены. За ягоду невысокого качества в центральных регионах сейчас просят от 45 грн/кг ($1,7 доллара США за кг) при отгрузке с поля, а мелким оптом продают землянику садовую по цене от 60 до 80 грн/кг ($2,2-3,0).

В южных регионах земляника стоит от 60 до 90 грн/кг ($3,0-3,4). В западных регионах сейчас в хозяйствах покупают землянику по 50-70 грн/кг ($1,9-2,6), а на оптовых рынках она стоит в среднем на 5-10 грн/кг дороже.

Малина и ежевика за последние два дня подешевели в среднем на 50 грн/кг ($1,9), но их предложение остается очень малообъемным.

фото: pixabay

Малину сейчас можно купить мелким оптом по 200 грн/кг ($7,4), а ежевику – в среднем по 150 грн/кг ($5,6).

Также, голубика остаётся очень дорогой. Сейчас её можно купить в среднем по 300 грн/кг ($11,1) мелким оптом, но предложение быстро растёт, поэтому уже есть первые предложения ягоды не самого высокого качества по цене 200 грн/кг.

фото: pixabay

Есть на оптовых рынках уже и красная смородина, и крыжовник. Цены на них формируются приблизительно на одинаковом уровне – от 70 до 80 грн/кг ($2,6-3,0) при реализации мелким оптом и немного дешевле при условии самовывоза из хозяйства.

Насчет косточковых фруктов, здесь ситуация обстоит не лучше. Абрикос и вишня будут держатся в цене, потому что в этом году из-за заморозков Украина потеряла основную часть урожая фруктов.

Черешню уже сейчас продают, как правило, по 50 грн/кг ($1,9).

фото: pixabay

Вишня стоит в среднем 30-40 грн/кг ($1,1-1,5), а абрикос – 30-50 грн/кг ($1,1-1,9).

фото: pixabay

Слива пока ещё не дозрела, поэтому на рынке появляются лишь единичные предложения импортной сливы. Также, в Украину импортируется абрикос из Узбекистана, Турции и Испании. При этом цены на него сопоставимы с ценами на украинскую продукцию, а качественные параметры, зачастую, выше.

фото:pixabay

Напомним, ранее мы сообщали, что аномальная погода убила весь урожай фруктов в Украине.

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