"Цены космос": почему украинские ягоды не подешевеют [ Редактировать ]
В Украине ягодный сезон в самом разгаре, но цены на ягоды так выросли по сравнению с 2019г., что не каждый может позволить себе клубнику за 100 грн., голубику за 300грн и черешню за 90 грн.
"Подробности" попытались выяснить, почему цены на товары "космические", а качество - оставляет желать лучшего.
Продавцы ягод объясняют все просто: цена такая - потому что ягод мало
А что вы хотели, с этой аномальной погодой, бесснежной зимой, а потом и весной холодной, потом"заливали" дожди, какой может быть хороший урожай ягод. Вот например клубника, она даже не успела накопить запас питательных веществ для хороших побегов, поэтому и цены на клубнику сейчас - высокие, ее мало, а все хотят купить, а мне особо и предложить нечего
Цены в Украине выросли и на землянику садовую (клубнику) – наиболее массовую в данный момент ягоду на рынке.
Ухудшение погоды в центральных областях ухудшило также качественные показатели земляники и снизило предложение, что повлияло и на цены. За ягоду невысокого качества в центральных регионах сейчас просят от 45 грн/кг ($1,7 доллара США за кг) при отгрузке с поля, а мелким оптом продают землянику садовую по цене от 60 до 80 грн/кг ($2,2-3,0).
В южных регионах земляника стоит от 60 до 90 грн/кг ($3,0-3,4). В западных регионах сейчас в хозяйствах покупают землянику по 50-70 грн/кг ($1,9-2,6), а на оптовых рынках она стоит в среднем на 5-10 грн/кг дороже.
Малина и ежевика за последние два дня подешевели в среднем на 50 грн/кг ($1,9), но их предложение остается очень малообъемным.
фото: pixabay
Малину сейчас можно купить мелким оптом по 200 грн/кг ($7,4), а ежевику – в среднем по 150 грн/кг ($5,6).
Также, голубика остаётся очень дорогой. Сейчас её можно купить в среднем по 300 грн/кг ($11,1) мелким оптом, но предложение быстро растёт, поэтому уже есть первые предложения ягоды не самого высокого качества по цене 200 грн/кг.
фото: pixabay
Есть на оптовых рынках уже и красная смородина, и крыжовник. Цены на них формируются приблизительно на одинаковом уровне – от 70 до 80 грн/кг ($2,6-3,0) при реализации мелким оптом и немного дешевле при условии самовывоза из хозяйства.
Насчет косточковых фруктов, здесь ситуация обстоит не лучше. Абрикос и вишня будут держатся в цене, потому что в этом году из-за заморозков Украина потеряла основную часть урожая фруктов.
Черешню уже сейчас продают, как правило, по 50 грн/кг ($1,9).
фото: pixabay
Вишня стоит в среднем 30-40 грн/кг ($1,1-1,5), а абрикос – 30-50 грн/кг ($1,1-1,9).
фото: pixabay
Слива пока ещё не дозрела, поэтому на рынке появляются лишь единичные предложения импортной сливы. Также, в Украину импортируется абрикос из Узбекистана, Турции и Испании. При этом цены на него сопоставимы с ценами на украинскую продукцию, а качественные параметры, зачастую, выше.
фото:pixabay
Напомним, ранее мы сообщали, что аномальная погода убила весь урожай фруктов в Украине.
Читайте также, почему урожай ппшениц в мире не изменится, а в Украине упадет.
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