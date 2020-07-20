Монако нравится всем, кто любит роскошную жизнь, элитные пляжи и отдых в формате all inclusive. Эксперт и руководитель агентства по аренде, покупке и продаже недвижимости в Монако Константин Крушинский рассказал о трех самых лучших отелях в княжестве.

Почувствуй себя королем в Hotel de Paris Monte-Carlo

Hotel de Paris в районе Монте-Карло известен во всем мире, и это не удивительно. Само сооружение построили еще в далеком 1864 году, а полностью его отреставрировали уже в 2019-м. Отель, расположенный в самом центре города, на площади Казино не имеет аналогов в мире.

"Здесь есть апартаменты на любой вкус. Можно выбрать номер делюкс с видом на порт, море, казино или внутренний двор. Часто те, кто останавливается в этих номерах, могут бесплатно ходить в казино Монте-Карло, в пляжный клуб и оздоровительный комплекс. Также для гостей действуют скидки на игру в гольф-клубе", - отметил для сайта Крушинский Константин Николаевич.

Под гостиницей находятся винные погреба, которые считаются самыми большими в мире. Там хранится около двадцати тысяч коллекционных бутылок.

Кроме того, именно здесь располагается именитый ресторан, получивший сразу три мишленовские звезды. В нем под руководством известного монегастского шеф-повара и признанного мастера высокой кухни работают высококвалифицированные кулинары.

Гурманы могут посетить еще одно заведение, которое не так давно открылось в отеле. Это ресторан OMER. Там гостям предлагают оригинальные блюда средиземноморской кухни.

Hotel Hermitage Monte-Carlo - один из лучших отелей от Крушинского Константина Николаевича

В самом центре княжества расположен старинный отель, который три раза признавали одним из десяти лучших во Франции. Его построили в начале прошлого века, а в 2003 году провели полную реставрацию помещения. Во время ремонта над главным фасадом здания соорудили надстройку, где сейчас находятся вип-номера, а также номера категории Junior Suites и Suites. В нескольких минутах ходьбы от отеля расположена знаменитая площадь Казино, а главной изюминкой гостиницы является Зимний сад. Он расположен под куполом, над которым трудился известный архитектор Гюстав Эйффель.

"В Hotel Hermitage Monte-Carlo можно посетить самые красивые в Монако террасы. Они относятся к ресторану, где работает шеф-повар Бенуа Уиц - обладатель мишленовской звезды", - отметил Крушинский Константин Николаевич.

Когда гость приезжает в отель, ему выдают специальную золотую карточку, благодаря которой можно абсолютно бесплатно посещать казино, центр талассотерапии, а еще пляжный клуб.

Fairmont Monte Carlo

Fairmont Monte Carlo является элегантным отелем класса "люкс". Найти его будет нетрудно, поскольку он находится в самом центре княжества. Это один из самых крупных европейских отелей, располагающий 602 просторными номерами. Из окон комнат открываются невероятные виды на княжество и Средиземное море.

В распоряжении посетителей есть оригинальный бассейн с подогревом на крыше, SPA-комплекс с хаммамами и комнатами для процедур, тренажерный зал, частный пляж и многое другое. Также здесь есть несколько ресторанов, где иногда играет живая музыка. Семьи с детьми могут воспользоваться услугами няни.

"Для всех, кто любит азартные игры, в отеле есть свое казино, а для молодоженов предусмотрены специальные программы. Для различных деловых встреч и совещаний в отеле сделали отдельные конференц-залы", - рассказал руководитель агентства по покупке и продаже недвижимости Константин Крушинский.