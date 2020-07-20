Каким знакам зодиака не повезет на этой неделе [ Редактировать ]
В течение недели, с 20 по 26 июля, некоторые знаки зодиака столкнутся с трудностями. Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака не повезет в ближайшие 7 дней. Об этом пишет SlovoFraza.
Лев
Павел Глоба настоятельно советует избегать решения финансовых вопросов, которые не стоят остро на данный момент. Вместо этого лучше сделать что-то простое, заняться личными делами, обязанностями по дому. Самое главное - не спешить, не повышать темп, особенно в середине рабочей недели, когда звезды и планеты будут не в духе.
Рыбы
Астрологи часто относят Рыб к знакам зодиака, которым не везет с деньгами. На этой неделе данный статус может подтвердиться. Не стоит совершать необдуманных шагов на работе и сверхдорогих покупок, особенно 23 числа - в самый неблагоприятный день недели.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый непредсказуемый.
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