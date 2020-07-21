Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с южнокорейским военным спутником ANASIS-II. запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая ступень ракеты-носителя использовалась в мае для запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon.

После запуска первая ступень Falcon 9 снова приземлилась на баржу в Атлантическом океане. Спутник был успешно выведен на орбиту.

ANASIS-II будет использоваться военными Южной Кореи. Он обеспечит закрытую связь в широком диапазоне. Детали миссии не раскрываются по требованию заказчика. Трансляция была прекращена после посадки первой ступени.

Ранее сообщалось что SpaceX готовится запустить на орбиту новую партию спутников для развертывания системы глобального интернета Starlink.