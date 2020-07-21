SpaceX запустила военный спутник Южной Кореи (видео) [ Редактировать ]
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с южнокорейским военным спутником ANASIS-II. запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Первая ступень ракеты-носителя использовалась в мае для запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon.
После запуска первая ступень Falcon 9 снова приземлилась на баржу в Атлантическом океане. Спутник был успешно выведен на орбиту.
ANASIS-II будет использоваться военными Южной Кореи. Он обеспечит закрытую связь в широком диапазоне. Детали миссии не раскрываются по требованию заказчика. Трансляция была прекращена после посадки первой ступени.
Watch Falcon 9 launch ANASIS-II → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/iYHJZnZobv— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020
Ранее сообщалось что SpaceX готовится запустить на орбиту новую партию спутников для развертывания системы глобального интернета Starlink.
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