Во вторник, 21 июля, глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая складывается в центре города. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".

По словам Авакова, полиция продолжает вести переговоры с захватчиком автобуса. Также установлен контакт с родственниками злоумышленника.

У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем. Переговоры идут. Люди находятся в нормальном состоянии, с его слов и со слов одного из людей, с которым нам удалось поговорить. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию так или иначе.

Кроме того, Аваков обратился к СМИ и попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников".

Это не помогает ситуации. Это создает дополнительное напряжение.

Речь идет о том, что в СМИ появилась информация, будто подозреваемый лечился в психиатрической клинике. По словам Авакова, это не соответствует действительности.

Мы беседовали с его родственниками, с супругой, с друзьями. Мы пробуем и испробуем все методы, чтобы этот вопрос мирно разрешился. У нас работает специальная группа, первый замглавы СБУ, представитель Офиса президента и специалисты. Мы здесь для того, чтобы принимать оценочные и политические решения.

От комментариев и дальнейших уточнений Аваков отказался, отметив, что у захватчика есть при себе смартфон, и "он может видеть и слышать все комментарии".

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