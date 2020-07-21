Захват автобуса в Луцке: Аваков доложил о ситуации [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая складывается в центре города. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
По словам Авакова, полиция продолжает вести переговоры с захватчиком автобуса. Также установлен контакт с родственниками злоумышленника.
У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем. Переговоры идут. Люди находятся в нормальном состоянии, с его слов и со слов одного из людей, с которым нам удалось поговорить. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию так или иначе.
Кроме того, Аваков обратился к СМИ и попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников".
Это не помогает ситуации. Это создает дополнительное напряжение.
Речь идет о том, что в СМИ появилась информация, будто подозреваемый лечился в психиатрической клинике. По словам Авакова, это не соответствует действительности.
Мы беседовали с его родственниками, с супругой, с друзьями. Мы пробуем и испробуем все методы, чтобы этот вопрос мирно разрешился. У нас работает специальная группа, первый замглавы СБУ, представитель Офиса президента и специалисты. Мы здесь для того, чтобы принимать оценочные и политические решения.
От комментариев и дальнейших уточнений Аваков отказался, отметив, что у захватчика есть при себе смартфон, и "он может видеть и слышать все комментарии".
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