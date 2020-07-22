Киев снова стал антилидером по коронавирусу [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Киеве коронавирус диагностировали у 132 человек, 14 из них - дети. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Судя по данным СНБО, столица Украина снова стала антилидером по заболеваемости COVID-19.
В частности, коронавирусом заболели:
- 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет;
- 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет;
- 8 девочек от 4 до 15 лет;
- 6 мальчиков от 6 до 14 лет.
Заболели, в том числе и 4 медиков. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.
По состоянию на утро, 22 июля, в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус побороли 2 521 киевлянин.
Больше всего новых случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Дарницком районе (+ 35). В Соломенском - 17 случаев, Днепровском районе -16.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине медики зарегистрировали 829 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом выздоровели 973 человека, 16 - умерли. По состоянию на четверг, 22 июля, в Украине зафиксировали 60 955 случаев COVID-19, из них умерли 1 534 человека.
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