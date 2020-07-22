В Украине появилось новое министерство [ Редактировать ]
Кабинет министров создал новое Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства в среду, 22 июля. Возглавил новое ведомство Олег Уруский, его кандидатуру Верховная Рада утвердила 16 июля.
Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал создание нового министерства в своем Telegram-канале.
Сегодня официально даем старт созданию нового министерства, которое будет отвечать за развитие промышленной отрасли. Должен быть новый подход к развитию промышленности путем формирования эффективной государственной политики и стратегии. Возглавит новое ведомство вице-премьер-министр Олег Уруский. Первоочередной приоритет министерства - оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине.
Олег Уруский, выступая перед парламентариями отметил, что видит своей первоочередной задачей налаживание системы в промышленной политике.
Правительство планирует в сотрудничестве с партнерами, с Федерацией работодателей, с Украинским союзом промышленников и предпринимателей, с профсоюзами, с ассоциациями реализовать наработки, которые уже есть. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом. Только вместе мы можем выйти из той ситуации, в которой оказалась наша промышленность.
Олег Уруский работал директором департамента оборонной, оборонно-промышленной политики и военно-технического сотрудничества Секретариата Кабмина, был членом Совета по вопросам науки и научно-технической политики при президенте.
В марте 2005 года президент Виктор Ющенко назначил Уруского первым замминистра промполитики, он курировал в министерстве деятельность военно-промышленного комплекса, вопросы реализации военно-технической политики, работу отраслей радиоэлектроники и приборостроения. В августе 2006 года он был уволен.
Позднее Уруский руководил Государственным космическим агентством Украины. С апреля 2020 года - директор инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", основным заказчиком которой является Boeing.
Ранее сообщалось, что Рада назначила председателя Национального банка Украины и главу Антимонопольного комитета.
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