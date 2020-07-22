У берегов Флориды обнаружили 130-метровую голубую дыру [ Редактировать ]
У берегов Флориды обнаружена 130-метровая голубая дыра. Американские исследователи будут ее изучать в течение года, передает vokrugsveta.ua.
В следующем месяце ученые начнут исследовать дыру, которую они между собой называют "Зеленый банан". Она начинается на глубине около 50 метров.
Отмечается, что экспедиция в залив Флориды, которую организует Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), продлится год.
Голубая дыра – это общее название для карстовых воронок, заполненных водой и находящихся ниже уровня моря. Свое название они получили из-за впечатляющего контраста глубокой темно-голубой воды и более светлой воды вокруг.
В NOAA рассказали, что дыры, разбросанные по континентальному шельфу залива Флориды, представляют из себя богатейшие биологические сообщества. Там сосредоточены разнообразные виды морской флоры и фауны.
В 2019 году 100-метровую голубую дыру обнаружили в 50 километрах от города Сарасоты в этом же штате. Она начиналась на глубине 35 метров.
Ранее сообщалось, что океан начал "стройку" нового континента.
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