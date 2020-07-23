В четверг, 23 июля, глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") говорит, что не поддерживает инициативу по ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК). Он не знает, какими судьями наполнять новый суд. Об этом сообщает "РБК-Украина".

На основании каких критериев одних судей оставлять, а других нет?

По его словам, решения ОАСК могут быть пересмотрены в апелляционной и кассационной инстанциях

Поэтому, на мой взгляд, ликвидация суда первой инстанции сама по себе не решает проблему.

Глава парламентского комитета говорит, что для рассмотрения жалоб на решения органов государственной власти может быть создан новый Высший специализированный суд.

Напомним, 16 января Верховная Рада Украины одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в стране.

Ранее сообщалось, что в Украине легализовали игорный бизнес. Однако позже закон об игорном бизнесе заблокировали.