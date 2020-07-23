"Полтавский террорист" озвучил свое основное требование. Об этом сообщили в пресс-службе полиции, передает "Украина Online".

Мужчина требует на сажать его снова в тюрьму.

Напомним, преступника, который взял заложника в Полтаве, зовут Скрипник Роман Николаевич. Мужчина 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также участвовал в АТО.

Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром". Тем временем, "полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева полевыми дорогами.