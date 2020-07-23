США заплатят $2 млн за информацию о двух хакерах из Украины - Артеме Радченко и Александре Еременко. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента. Американские власти готовы заплатить по миллиону долларов за сведения по каждому из киберпреступников.

Украинцы разыскиваются за участие "в транснациональной организованной преступности" и "мошенничестве", им предъявлены обвинения по 16 пунктам.

Им удалось взломать и проникнуть в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), откуда они украли "тысячи конфиденциальных файлов" и в дальнейшем продали.

Власти США заявляют, что в рамках Программы выплаты наград за сведения о транснациональной преступности с 1986 года было выплачено более $130 млн за информацию, которая привела к наказанию злоумышленников.

Ранее сообщалось, что три страны обвинили хакеров из России в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19.