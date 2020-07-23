США заплатят $2 млн за сведения о двух украинских хакерах (фото) [ Редактировать ]
США заплатят $2 млн за информацию о двух хакерах из Украины - Артеме Радченко и Александре Еременко. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента. Американские власти готовы заплатить по миллиону долларов за сведения по каждому из киберпреступников.
Украинцы разыскиваются за участие "в транснациональной организованной преступности" и "мошенничестве", им предъявлены обвинения по 16 пунктам.
Им удалось взломать и проникнуть в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), откуда они украли "тысячи конфиденциальных файлов" и в дальнейшем продали.
Власти США заявляют, что в рамках Программы выплаты наград за сведения о транснациональной преступности с 1986 года было выплачено более $130 млн за информацию, которая привела к наказанию злоумышленников.
Ранее сообщалось, что три страны обвинили хакеров из России в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19.
по теме
Три страны обвинили хакеров из России в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19
Атаки совершала группировка APT29, также известная как Cozy Bear и The Dukes. В отчете утверждается, что она "почти наверняка является частью российских разведслужб"
У берегов Флориды обнаружили 130-метровую голубую дыру
У берегов Флориды обнаружена голубая дыра
Во Флориде полицейский выхватил мальчика из-под носа у акулы (видео)
Американский полицейский, гулявший с женой по пляжу, спас ребенка, которого собралась атаковать голодная акула
В перестрелке во время похорон в Чикаго пострадали 14 человек
В июле в Чикаго резко возросло количество насильственных преступлений: 17 человек, в том числе двое детей, были убиты, 87 человек ранены
В США одобрили проект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока-2"
США будут вводить санкции против иностранных лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, а также услуг для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода