Спецслужбы Великобритании, США и Канады обвинили Россию в хакерских атаках на сети международных исследовательских центров с целью украсть данные о разработках вакцины от коронавирусной инфекции. Совместный отчет опубликовал британский Национальный центр кибербезопасности.

По данным спецслужб, атаки совершала группировка APT29, также известная как Cozy Bear и The Dukes. В отчете утверждается, что она "почти наверняка является частью российских разведслужб".

Целью атак стал Оксфорд и Имперский колледж Лондона, где проводились исследования. Удалось ли хакерам получить доступ к нужной им информации не уточняется. При этом в докладе отмечено, что самим ученым атаки не помешали.

Ранее сообщалось, что Россию накажут санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг, а русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom.