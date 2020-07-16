Три страны обвинили хакеров из России в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19 [ Редактировать ]
Спецслужбы Великобритании, США и Канады обвинили Россию в хакерских атаках на сети международных исследовательских центров с целью украсть данные о разработках вакцины от коронавирусной инфекции. Совместный отчет опубликовал британский Национальный центр кибербезопасности.
По данным спецслужб, атаки совершала группировка APT29, также известная как Cozy Bear и The Dukes. В отчете утверждается, что она "почти наверняка является частью российских разведслужб".
Целью атак стал Оксфорд и Имперский колледж Лондона, где проводились исследования. Удалось ли хакерам получить доступ к нужной им информации не уточняется. При этом в докладе отмечено, что самим ученым атаки не помешали.
Ранее сообщалось, что Россию накажут санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг, а русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom.
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