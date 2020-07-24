Жители Харькова в одном из местных супермаркетов купили хлеб, которому 19 лет. Фотофактом поделились в группе Kharkiv Journal в соцсети Facebook.

Как оказалось, изначально харьковчане подумали, что хлебушек из будущего, ведь они обратили внимание на первые цифры в дате изготовления - 24.07. А само фото сделали 23.07.

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Но глаза покупателей стали дальше изучать упаковку и обратили внимание на год изготовления этого хлебобулочного изделия. В итоге хлебушек оказался "совершеннолетним", ведь год изготовления стоит 2001.

"Вначале решили, что хлеб из будущего, а потом присмотрелись в год изготовления. Этому хлебу уже даже можно покупать алкоголь",- прокомментировал фото автор.

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