"Он уже может покупать алкоголь": харьковчане купили "19-летний" хлеб [ Редактировать ]
Жители Харькова в одном из местных супермаркетов купили хлеб, которому 19 лет. Фотофактом поделились в группе Kharkiv Journal в соцсети Facebook.
Как оказалось, изначально харьковчане подумали, что хлебушек из будущего, ведь они обратили внимание на первые цифры в дате изготовления - 24.07. А само фото сделали 23.07.
Но глаза покупателей стали дальше изучать упаковку и обратили внимание на год изготовления этого хлебобулочного изделия. В итоге хлебушек оказался "совершеннолетним", ведь год изготовления стоит 2001.
"Вначале решили, что хлеб из будущего, а потом присмотрелись в год изготовления. Этому хлебу уже даже можно покупать алкоголь",- прокомментировал фото автор.
Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина прыгал по кассам супермаркета.
Также мы писали о том, что мужчина случайно купил 27 электрокаров.
по теме
Какой популярный напиток снижает риск смерти
Ученые рассказали о полезных свойствах напитка
Мировой рекорд: мужчина съел 75 хот-догов за несколько минут
Американец Джоуи Честнат побил мировой рекорд в соревновании по поеданию хот-догов
Тепловой удар: что делать и как предотвратить
Летом солнечные лучи очень активны, поэтому существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара
"Он не сможет устроиться на работу": чиновница отказалась регистрировать необычное имя ребенка
Чиновница отказалась вписывать в документы имя, выбранное ребенку родителями