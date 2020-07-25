Зупинити пандемію зможе лише вакцина - переконані у Всесвітній організації охорони здоров'я. Тому перегони з її винаходу серед науковців тривають. Про завершальні стадії розробки заявляли компанії в різних країнах. Так Велика Британія вже домовляється про раннє постачання ліків проти коронавірусу. І зараз країна уклала контракти з провідними фармацевтичними компаніями. Хоча досі не доведено ефективності жодної з вакцин.

Чому Лондон так поспішає і як обирав перспективні проєкти - розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Лондон робить усе, аби отримати вакцину від коронавірусу, щойно вона стане доступною. На етапі розробки сироватки абсолютно неможливо передбачити, який із наукових проектів стане успішним. Тож британська влада вирішила перестрахуватися і зробила ставку на три найобнадійливіші світові проекти.

Насамперед, британці вірять у власні сили. І найбільше покладаються на Оксфордську групу науковців. Ті вже на третій, завершальній, стадії клінічних випробувань. Поки результати кращі, аніж сподівалися. І хоча шанс провалу цієї вакцини все ще залишається, уряд вже наперед замовив 100 мільйонів доз оксфордської сироватки.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Хотів би я сказати, ніби ми 100-відсотково впевнені, що взагалі отримаємо вакцину від СOVID-19. Але як ви знаєте, близько 100 різних груп займаються цим. Велика Британія залучила до цього процесу найкращих науковців світу. І я тримаю кулаки, що ми отримаємо вакцину цього року чи наступного, але поки надто рано робити прогнози.

У разі невдачі оксфордських науковців, британці мають запасний план. Додаткових 60 мільйонів доз вакцини замовили у французького виробника. Та ще 30 мільйонів доз у німецько-американського проекту. Перевагу віддали тим сироваткам, які вже проходять випробування на людях та показали ефективність на ранніх етапах.

Мікаель Долстен, головний науковець американської фармацевтичної компанії:

Нам пощастило, що ми вже два роки працюємо у партнерстві з німецькими колегами над новою технологією виробництва вакцини від грипу. І виявилося, що ми змогли використати ці напрацювання для розробки вакцини від коронавірусу. Тож ми були готові приступити до клінічних випробувань дуже швидко.

Крім того, британці обрали вакцини, які розробляють за абсолютно різними технологіями. Адже це збільшує шанс, що один із варіантів стане успішним. І країна однією з перших у світі отримає сироватку для боротьби з епідемією.

Оскільки досі немає ефективних ліків від коронавірусу, вакцина залишається єдиним шансом на скасування усіх карантинних обмежень та повернення до звичного життя.