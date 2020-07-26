КНДР сообщила в первом случае заражения COVID-19 [ Редактировать ]
Северная Корея официально сообщила о первом возможном случае заражения коронавирусной инфекцией.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, COVID-19 заподозрили у перебежчика, вернувшегося на родину спустя три года после побега в Южную Корею.
Мужчина пересек демаркационную линию 19 июля. У него наблюдаются характерные симптомы коронавируса. Сейчас он и все, с кем он контактировал, изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.
В приграничном городе Кэсон, где введен карантинный режим, власти изолировали городские районы друг от друга.
Политбюро правящей Трудовой партии Кореи провело экстренное заседание в связи со сложившейся ситуацией. На нем присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын.
Ранее сообщалось, что КНДР строит "гигантскую" базу ядерных баллистических ракет возле Пхеньяна.
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