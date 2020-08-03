Многие желающие похудеть питаются по схеме три раза в день, при этом позволяя себе перекусы между приемами пищи. Однако если вашей целью является похудение, нужно довольно тщательно подходить к выбору того, чем бы перекусить.

Диетолог Татьяна Дик рассказала о самых частых ошибках, которые допускают худеющие при перекусах. Она поделилась этим на своей странице в Instagram.

На что нужно обратить внимание:

1. Перекусываешь орехами?

фото: pixabay

Нет, я не против, только делай это с умом и не бери пакет орехов на работу. Съешь - и не заметишь.

30-40 г - хорошо. Но по чуть-чуть перекусывая в течение дня - плохо. Обычно съедается не менее 100 г. А это минимум 600 ккал

2. Выбираешь полезный йогурт со злаками или семенами чиа?

фото: pixabay

Посмотри, сколько там сахара. Как правило, 14-16 г на 100 г.

Выпила баночку 300 мл? Поздравлю, 40 г сахара употребила.

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3. Пьёшь много кофе?

фото: pixabay

Чёрный, без сахара - хорошо.

Кофе с молоком, сливками (в лучшем случае без сахара) - считай сама.

В порции капучино (250г) без сахара ~120 ккал.

Выпила 3 чашки - 360 ккал лишних бежало. А могла бы полноценно поесть.

4. Злаковые или Фитнес батончики.

фото: pixabay

Сравните состав и КБЖУ с обычной шоколадкой. Отличий мало. Во многих (не во всех) батончиках ужасный состав с глюкозно-фруктозным сиропом, с пальмовым маслом и с десятком ненужных ингредиентов.

Будьте внимательны, считайте состав, избегайте лишнего добавленного сахара (норма добавленного сахара - 6 ч.л. С УЧЁТОМ съеденного в своём КБЖУ разумеется).

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