Диетолог назвала самые частые ошибки, которые допускают худеющие при перекусах [ Редактировать ]
Многие желающие похудеть питаются по схеме три раза в день, при этом позволяя себе перекусы между приемами пищи. Однако если вашей целью является похудение, нужно довольно тщательно подходить к выбору того, чем бы перекусить.
Диетолог Татьяна Дик рассказала о самых частых ошибках, которые допускают худеющие при перекусах. Она поделилась этим на своей странице в Instagram.
На что нужно обратить внимание:
1. Перекусываешь орехами?
фото: pixabay
Нет, я не против, только делай это с умом и не бери пакет орехов на работу. Съешь - и не заметишь.
30-40 г - хорошо. Но по чуть-чуть перекусывая в течение дня - плохо. Обычно съедается не менее 100 г. А это минимум 600 ккал
2. Выбираешь полезный йогурт со злаками или семенами чиа?
фото: pixabay
Посмотри, сколько там сахара. Как правило, 14-16 г на 100 г.
Выпила баночку 300 мл? Поздравлю, 40 г сахара употребила.
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3. Пьёшь много кофе?
фото: pixabay
Чёрный, без сахара - хорошо.
Кофе с молоком, сливками (в лучшем случае без сахара) - считай сама.
В порции капучино (250г) без сахара ~120 ккал.
Выпила 3 чашки - 360 ккал лишних бежало. А могла бы полноценно поесть.
4. Злаковые или Фитнес батончики.
фото: pixabay
Сравните состав и КБЖУ с обычной шоколадкой. Отличий мало. Во многих (не во всех) батончиках ужасный состав с глюкозно-фруктозным сиропом, с пальмовым маслом и с десятком ненужных ингредиентов.
Будьте внимательны, считайте состав, избегайте лишнего добавленного сахара (норма добавленного сахара - 6 ч.л. С УЧЁТОМ съеденного в своём КБЖУ разумеется).
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