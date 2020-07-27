В воскресенье, 26 июля, вечером в Киеве двое мужчин угнали маршрутку. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Мужчины угнали транспортное средство во время того, как водитель отошел от маршрутки.

"…Двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской. Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской", - сообщили патрульные.

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Очевидцы предоставили полиции видео, на котором видно, как автоугонщики ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, а также во время поездки передавали руль друг другу. После этого мужчины покинули автобус во дворе и пытались скрыться.

"Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции", - говорится в сообщении.

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