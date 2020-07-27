Подъем затонувшего под Одессой танкера "Делфи" состоится не раньше начала сентября. Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Ситуации с судном придали статус чрезвычайной ситуации местного значения. Это означает, что будет задействована сокращенная процедура определения подрядчика поднятия судна, сообщил глава Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий.

Думаю, что раскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 23-24 августа. Подписание контрактов - в конце августа, соответственно начала работ можно ожидать не ранее сентября. Полагаю, что судовладелец (Олег Ковтунов - ред.) имеет намерение продолжать попытки подъема, и полагаю, что он вынужден будет остановится.

Эксперты до сих пор решают, как именно судно можно убрать с пляжа. Поступило предложение от одной из турецких компаний с конкретным планом работ: "Делфи" разрежут на две части и удалят сначала носовую, а затем и кормовую часть судна.

Стоимость работ - от $1 млн плюс дополнительные расходы. При этом в тендерной документации цена подъема - 24,6 млн грн.

Пока не определен подрядчик подъема затонувшего танкера, главная задача властей - не допустить дальнейший сток в море горючесмазочных материалов. В воскресенье, 26 июля, вокруг судна установили заграждение из бонов морского типа.

Напомним, что во время последней неудачной попытки поднять "Делфи" 25 июля (оборвались стальные тросы - ред.) из судна снова вылилось большое количество горючего. Пленка покрыла около 100 кв. м. поверхности моря.

Напомним, что 22 ноября 2019 года танкер "Делфи" (длина - 60 м, ширина - 10 м, водоизмещение - 1600 т), который ходит под флагом Молдовы, сел на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин". Экипаж из трех человек спасли сотрудники ГСЧС Украины.

В середине июня 2020 года стало известно, что с затонувшего судна выливается топливо. Пятно разлива достигло значительных размеров и распространилась в сторону местного пляжа.

Ранее сообщалось, что в море вокруг затонувшего танкера предельно допустимая концентрация нефтепродуктов превышена в 5 раз.