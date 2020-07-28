Глава финкомитета Рады заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заразился коронавирусом.
Тест на COVID-19 показал положительный результат.
Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
"Да, действительно у Даниила Гетманцева тест показал заболевание COVID-19. Сейчас аппарат Верховной Рады составляет список лиц, с кем он контактировал", - сказала Кравчук.
Сам народный депутат в Facebook заявил, что не знает, где мог инфицироваться.
"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест", - отметил народный депутат.
Ранее сообщалось, что в Печерском суде Киева вспыхнул коронавирус.
Также мы писали о том, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
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