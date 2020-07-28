Народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заразился коронавирусом.

Тест на COVID-19 показал положительный результат.

Читайте также В Киеве коронавирус восстанавливает позиции

Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Да, действительно у Даниила Гетманцева тест показал заболевание COVID-19. Сейчас аппарат Верховной Рады составляет список лиц, с кем он контактировал", - сказала Кравчук.

Сам народный депутат в Facebook заявил, что не знает, где мог инфицироваться.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест", - отметил народный депутат.

Ранее сообщалось, что в Печерском суде Киева вспыхнул коронавирус.

Также мы писали о том, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.