В лесном массиве в Киеве отдыхающие обнаружили заблудившуюся 78-летнюю пенсионерку. Пенсионерка потеряла память, однако у нее с собой были номера телефонов родственников и записанный домашний адрес.

Об этом сообщается на странице "Муниципальной охраны" в Facebook.

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"Во время патрулирования Лесного массива к работникам Муниципальной охраны обратились неравнодушные граждане – во время прогулки в лесу они нашли бабушку.

78-летняя женщина потеряла память, при ней была открытка с телефонами родственников и домашний адрес. По указанному номеру, к сожалению, не дозвонились, потому доставили бабушку домой по указанному адресу", - говорится в сообщении.

Как пенсионерка оказалась в лесу - неизвестно. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье 90-летняя бабуля устроила дрифт в поле на кабриолете. Также мы писали о том, что пенсионер заблудился в торговом центре и умер.