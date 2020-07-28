XGIMI MoGo Pro / Фото: 9ToGoogle

Ежегодно производители телевизоров представляют модели со все более широкими диагоналями, которая растет пропорционально их цене. Да и размеры делают эти развлекательные системы довольно громоздкими.

Другое дело проекторы – эти компактные устройства могут выводить изображение в любом размере – хоть на всю ширину стены, при этом занимают минимум места в вашем помещении.

Недавно производитель Android-проекторов XGIMI представил новинку в сегменте портативных проекторов - MoGo Pro c поддержкой Android TV и Google Assistant.

Это отличное решение "все в одном": выводит яркую картинку, работает с пультом дистанционного управления, поддерживает мобильные приложения, понимает огромное количество форматов видео и обладающее прекрасным звуком от Harman Kardon.

Причем габариты MoGo Pro настолько компактны, что его можно захватить с собой на природу – устройство обладает встроенным аккумулятором емкостью 10400 мАч, которого хватит на автономную работу на протяжении 3-4 часов.

Конечно, проекторы обладают недостатком – выгорание дорогостоящих ламп накаливания. XGIMI решила проблему использованием выносливых и ярких светодиодов, ресурс которых рассчитан на 10 лет при ежедневном использовании на протяжении 8 часов в день.

При этом запаса яркости в 300 ANSI люмен хватает для просмотра картинки без необходимости закрывать шторы. Правда, изображение должно быть меньше, дюймов 30-40.

В проекторах XGIMI применяют технологию DLP, благодаря которой MoGo Pro выдает изображение с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD) при 60 кадрах в секунду.

Изображение получается очень четкое, а автофокус быстро настраивается в зависимости от местоположения, причем проектор также умеет компенсировать трапециевидные искажения. Хотя в нижней части пульта дистанционного управления есть секретный переключатель, который позволяет вам также вручную управлять фокусировкой.

Магазин Google Play работает безукоризненно – поддерживаются все приложения.

Благодаря встроенному Chromecast вы также можете использовать свой смартфон для оживления семейных воспоминаний, а HDMI позволит вам подключить его к любому источнику, даже к игровой приставке Xbox One или PlayStation4, и вывести изображение любого размера вплоть до 100 дюймов по диагонали.

Встроенный Bluetooth позволяет подключать периферию и внешнюю акустику, но звук от Harman Kardon звучит и так превосходно.

Благодаря процессору Amlogic T950X2 в купе с 2 ГБ ОЗУ все работает достаточно быстро настолько, чтобы не чувствовать задержек в меню или работе приложений.

Ну и напоследок у XGIMI MoGo Pro очень красиво и современно выглядит. Не зря гаджет получил несколько престижных наград международных ассоциаций индустриального дизайна, в частности Reddot design award и Good design award.

Линейка проекторов XGIMI представлена на сайте официального импортера - FlyTechnology.

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