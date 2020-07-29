Правоохранительные органы Беларуси в ночь на 29 июля задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании. Об этом сообщает государственное информагентство "Белта".

Подробности о задержанных пока не приводятся. Секретариат Совбеза Беларуси и пресс-служба КГБ для комментариев недоступны. Другие силовые ведомства пока также не комментируют информацию.

Напомним, что 9 августа состоятся выборы президента Беларуси. Александр Лукашенко баллотируется на очередной срок. Его главных соперников Виктора Бабарико и Валерия Цепкало отказались регистрировать в ЦИК. Против банкира Бабарико открыли уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

После отказа избирательной комиссии регистрировать оппонентов Лукашенко в Беларуси прошли массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с ОМОНом. Были задержаны несколько сотен человек.

Ранее сообщалось, что 24 июля Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил об опасности уличных протестов и призвал не допустить массовых беспорядков.