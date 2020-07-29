Под Минском задержали 32 иностранных наемников [ Редактировать ]
Правоохранительные органы Беларуси в ночь на 29 июля задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании. Об этом сообщает государственное информагентство "Белта".
Подробности о задержанных пока не приводятся. Секретариат Совбеза Беларуси и пресс-служба КГБ для комментариев недоступны. Другие силовые ведомства пока также не комментируют информацию.
Напомним, что 9 августа состоятся выборы президента Беларуси. Александр Лукашенко баллотируется на очередной срок. Его главных соперников Виктора Бабарико и Валерия Цепкало отказались регистрировать в ЦИК. Против банкира Бабарико открыли уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
После отказа избирательной комиссии регистрировать оппонентов Лукашенко в Беларуси прошли массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с ОМОНом. Были задержаны несколько сотен человек.
Ранее сообщалось, что 24 июля Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил об опасности уличных протестов и призвал не допустить массовых беспорядков.
по теме
Выборы в Беларуси: ЦИК отказался регистрировать главного конкурента Лукашенко
Центральная избирательная комиссия Беларуси проголосовала за недопуск в кандидаты на выборах главного конкурента действующего президента
Лукашенко заявил, что переболел COVID-19
По его словам, такое заключение сделали врачи в понедельник, 27 июля
"Мы скоро допрыгаемся": Лукашенко пригрозил, что не будет "нянчиться" с протестующими (видео)
Президент Беларуси посмотрел на показательный разгон уличной акции спецназом и призвал силовиков не допустить "майдан"
У Білорусі опозиція об'єдналася проти Лукашенка
Передвиборчі штаби головних опозиціонерів працюватимуть тепер разом, щоб мобілізувати людей прийти на вибори і проголосувати за будь-кого - тільки б проти Лукашенка
Лукашенко опубликовал декларацию о доходах: ни недвижимости, ни автомобиля
В 2019 году Лукашенко получил доход в виде заработной платы на должности президента более 117 тыс. белорусских рублей (1,3 млн грн)