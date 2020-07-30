В Одессе автомобиль патрульной полиции протаранил микроавтобус (видео) [ Редактировать ]
В Одессе полицейский "Приус" протаранил микроавтобус службы доставки воды. Как сообщает "Думская", авария произошла на перекрестке проспекта Шевченко и проспекта Гагарина.
По предварительным данным, полицейские пересекали перекресток на большой скорости с включенными проблесковыми маячками, однако водитель микроавтобуса их не пропустил.
В результате ДТП пострадали три человека - парень и девушка из экипажа патрульной полиции и водитель микроавтобуса. Все трое получили черепно-мозговые травмы. У девушки и водителя микроавтобуса также переломы ребер. Троих пострадавших госпитализировали.
Подробности инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что на трассе "Киев-Чоп" произошло страшное ДТП.
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