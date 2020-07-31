Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

"Дипломатический театр" Зе-власти вокруг переговоров о разрешении конфликта на Донбассе полностью обанкротился. Переговорщики, назначенные Зеленским, обеспечить политическое урегулирование конфликта на Донбассе не могут и к этому даже не стремятся. Взятые на себя политические обязательства Зе-власть не выполняет и использует встречи на международном уровне только для пиара. Вместо диалога, ориентированного на результат, имитирует "бурную деятельность" за счет кадровых перестановок и провокационных заявлений о пересмотре Минских соглашений.

Как следствие под угрозой срыва оказался переговорный процесс в рамках Нормандской четверки на уровне советников и Нормандский формат переговоров в целом. О чем свидетельствует письмо заместителя Главы администрации Президента России Дмитрия Козака в адрес представителя ФРГ и других участников переговоров.

"Спокойная реакция" на сложившуюся ситуацию, о которой заявил Глава офиса Президента Украины Андрей Ермак, лишний раз свидетельствует о нежелании власти добиваться мира и единства страны. Зе-команду устраивает "замороженный конфликт", двадцать пять лет бесконечной конфронтации и раскола Украины, к чему они уже начали готовить общество. Но такая позиция не устраивает украинских граждан. Украинский народ не намерен седьмой год терпеть разделительные линии, кризис и нищету, на которую их обрекала политика Порошенко-Зеленского.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить демагогию о "сложной дипломатической игре" и выполнить взятые на себя обязательства. По-настоящему проявить инициативу и активную позицию Украина может, только начав работу по реализации политической части Минских соглашений. Обеспечив разработку и принятие законов, согласованных на встрече глав государств и правительств Нормандской четверки в Париже в декабре прошлого года.

Можно "спокойно относиться" к письмам политиков, но нельзя быть равнодушными к смертям, разрухе и бедности людей. На выборах украинские граждане голосовали за мир, а не за циников, которые угождают радикалам, заигрывают с партией войны и устраивают театральные представления на международном уровне. Зе-власть обязана привести Украину к миру или уйти в отставку следом за своим идейным вдохновителем Порошенко.