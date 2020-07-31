Луцкий захватчик заложников 44-летний Максим Кривош, который находится в следственном изоляторе, объявил голодовку. Такое решение он принял из-за, как он считает, нарушения его прав. Об этом сообщает информационное агентство "ВолиньPost".

По словам защитника, его подопечный начал голодать 30 июля, протестуя против условий содержания в СИЗО, которые он считает неподобающими.

В частности, Крив считает, что правоохранители нарушают его права немотивированным применением наручников. Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредств не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из Кривоша камеры, так как считают его уже осужденным, а не просто заключенным. Хотя решения суда, которым его признают преступником, еще нет.

Также Тиможинский сказал, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей. Поэтому Кривош стирает свои вещи в умывальнике.

В пресс-службе прокуратуры области заявили, что прокуроры регулярно посещают СИЗО, но жалоб от заключенного на режим или условия содержания им не поступало.

Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка Максим Кривош захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожал его взорвать.

После разговора с президентом, Кривош отпустил первых заложников. А президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне".

После того как Кривош сдался правоохранителям, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании его предполагаемого сообщника в Харькове; по его словам, между ними были якобы деловые контакты.

Во время обыска у Михайленко изъяли оружие, которое он якобы пересылал покупателям по почте, в том числе и в Луцк. Его подозревают в незаконном хранении оружия. Сам Кривош отрицал, что имел сообщников.