В Объединенных Арабских Эмиратах запустили первый энергоблок атомной электростанции "Барака". Это первая АЭС в арабском мире. Об этом сообщает DW.

"Запуск первого энергоблока в "Бараке" - это исторический момент для ОАЭ, благодаря которому они стали первой арабской страной, которая ввела в эксплуатацию атомную электростанцию.

Это кульминация 12-летних усилий по планированию и созданию [ядерной] программы ", - отметил Хамад Аль-Каабе, представитель страны в МАГАТЭ.

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Отмечается. что строительство обошлось в 24,4 миллиарда долларов. Всего в атомной электростанции будет четыре энергоблока, их мощность составит 5600 мегаватт, что, по расчетам арабской стороны, покроет до четверти потребностей страны в энергии.

К слову, Катар, который также входит в группу стран Персидского залива, выступал с критикой этого проекта. Страна считала станцию ​​"угрозой для мира в регионе". Однако в Абу-Даби неоднократно подчеркивали мирный характер ядерной программы ОАЭ и предоставили доступ к АЭС специалистам МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.

Ранее сообщалось, что ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс.