ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс [ Редактировать ]
Объединенные Арабские Эмираты первые среди арабских государств запустили космический зонд к Марсу. Аппарат под названием "Аль-Амаль" ("Надежда") был поднят японской ракетой-носителем с космодрома на острове Танэгасима утром в понедельник, 20 июля.
Об этом сообщает DW.
Изначально старт был назначен на 14 июля, но его два раза переносили из-за неблагоприятных погодных условий.
Предполагается, что космический зонд достигнет Марса через семь месяцев полета - в феврале 2021 года.
Цель миссии ОАЭ на Марс - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое дольше по сравнению с земным. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури.
Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.
Ранее сообщалось, что на Марсе обнаружили огромное море.
Также мы писали о том, что в атмосфере Марса заметили загадочное свечение.
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