Погода на 3 августа: в Украину вернется лето [ Редактировать ]
В ближайшие сутки, 3 августа, на всей территории Украины потеплеет. Дожди отступят и вернется настоящее лето. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Киеве - без осадков. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов тепла, а ночью опустится до +11...+13.
На западе Украины солнце, а температура воздуха достигнет +27 градусов, в центральных и южных областях тепло и солнечно - днем до +26, а ночью - до +16 градусов.
В восточных и северных областях - солнечно. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов днем, а ночью опустятся до +10...+12.
фото: скрин
Напомним, ранее мы сообщали, почему в Украине в любой момент может произойти землетрясение.
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