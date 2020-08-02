В ближайшие сутки, 3 августа, на всей территории Украины потеплеет. Дожди отступят и вернется настоящее лето. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов тепла, а ночью опустится до +11...+13.

На западе Украины солнце, а температура воздуха достигнет +27 градусов, в центральных и южных областях тепло и солнечно - днем до +26, а ночью - до +16 градусов.

В восточных и северных областях - солнечно. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов днем, а ночью опустятся до +10...+12.

фото: скрин

Напомним, ранее мы сообщали, почему в Украине в любой момент может произойти землетрясение.

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