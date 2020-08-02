Побої, зламана щелепа та спроба зґвалтування. Ці шокуючи події сталися не на темному подвір'ї, а в поїзді Української залізниці. Раніше судимий чоловік напав на ведучу телеканалу "Інтер" Анастасію Лугову. І показово у цій історіі те, що ні на крики жінки, ні на плач її маленької дитини не зреагували ані пасажири, ані провідники. А залізничники взагалі спробували все зам'яти. Чи в них вийде? Подивимось.

Ця жахлива історія сталася у потязі Маріуполь-Київ. До купе, де їхала Анастасія Лугова із сином, вдерся незнайомець і одразу почав її бити. А потім намагався зґвалтувати.

Анастасія Лугова, постраждала:

К нам в купе зашел незнакомый человек, и я проснулась от того что он меня бьет. Это были сильные удары по голове. Дальше была попытка изнасилования, но мне с ребенком удалось бежать. Преступник был задержан полицией, а я нахожусь в черепно-лицевом отделении - у меня сломана челюсть.

На крики жінки та дитини ніхто не зреагував. Провідник в її вагоні спав, тож довелося тікати з сином в інший і шукати допомоги там. Після цього була спроба зам'яти цю історію. Бо нападник, а це - тричі судимий Віталій Рудзько, виявляється, їхав "зайцем". Тож провідники пропонували Анастасії гроші в обмін на мовчання. Пізніше, у своєму аккаунті в "Фейсбуці" - радник міністра Внутрішніх справ, Антон Геращенко повідомив що Рудзько знаходиться в СІЗО. І пробуде там найближчі два місяці.

Антон Геращенко, радник міністра МВС:

Суддя Солом'янського районного суду Горбатовська Светалана Анатоліївна задовольнила клопотання прокуратури і поліції і відправила Віталія Рудзько, підозрюваного в побитті і спробі зґвалтування Анастасії Луговий, на два місяці за ґрати без права виходу під заставу.

Досудове слідство у справі буде повним, всебічним та проведеним в розумний термін

Проти Рудзько відкрито два кримінальних провадження за статтями: нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, та замах на зґвалтування. Йому загрожує провести за ґратами наступні 7 років.