Телеведучу "Інтера" намагалися зґвалтувати у поїзді: злочинцю загрожує сім років за ґратами [ Редактировать ]
Побої, зламана щелепа та спроба зґвалтування. Ці шокуючи події сталися не на темному подвір'ї, а в поїзді Української залізниці. Раніше судимий чоловік напав на ведучу телеканалу "Інтер" Анастасію Лугову. І показово у цій історіі те, що ні на крики жінки, ні на плач її маленької дитини не зреагували ані пасажири, ані провідники. А залізничники взагалі спробували все зам'яти. Чи в них вийде? Подивимось.
Ця жахлива історія сталася у потязі Маріуполь-Київ. До купе, де їхала Анастасія Лугова із сином, вдерся незнайомець і одразу почав її бити. А потім намагався зґвалтувати.
Анастасія Лугова, постраждала:
К нам в купе зашел незнакомый человек, и я проснулась от того что он меня бьет. Это были сильные удары по голове. Дальше была попытка изнасилования, но мне с ребенком удалось бежать. Преступник был задержан полицией, а я нахожусь в черепно-лицевом отделении - у меня сломана челюсть.
На крики жінки та дитини ніхто не зреагував. Провідник в її вагоні спав, тож довелося тікати з сином в інший і шукати допомоги там. Після цього була спроба зам'яти цю історію. Бо нападник, а це - тричі судимий Віталій Рудзько, виявляється, їхав "зайцем". Тож провідники пропонували Анастасії гроші в обмін на мовчання. Пізніше, у своєму аккаунті в "Фейсбуці" - радник міністра Внутрішніх справ, Антон Геращенко повідомив що Рудзько знаходиться в СІЗО. І пробуде там найближчі два місяці.
Антон Геращенко, радник міністра МВС:
Суддя Солом'янського районного суду Горбатовська Светалана Анатоліївна задовольнила клопотання прокуратури і поліції і відправила Віталія Рудзько, підозрюваного в побитті і спробі зґвалтування Анастасії Луговий, на два місяці за ґрати без права виходу під заставу.
Досудове слідство у справі буде повним, всебічним та проведеним в розумний термін
Проти Рудзько відкрито два кримінальних провадження за статтями: нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, та замах на зґвалтування. Йому загрожує провести за ґратами наступні 7 років.
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