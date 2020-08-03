"Укрзализныця" прекратила продажу билетов в Луцк и Тернополь [ Редактировать ]
"Укрзализныця" с 1 августа прекратила продажу билетов на поезда в Луцк и Тернополь (и обратно), начиная с 3 августа. Такое решение принято после того, как эти областные центры попали в "красную зону" по распространению коронавируса. Об этом сообщается на сайте монопольного оператора железных дорог Украины.
Ограничение действует для поездов: №41/42 Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.
Пассажиры указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и обратно, могут получить компенсацию в размере полной стоимости билетов.
Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе.
Напомним, что пассажиры поезда, который шел из Херсонской области во Львов, подняли бунт после того, как им объявили, что в Тернополе состав останавливаться не будет. Власти Луцка отказались вводить новые карантинные ограничения после того, как город был занесен в "красный список".
Ранее сообщалось, что с 31 июля в Украине возобновили движение 17 поездов.
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