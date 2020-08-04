Взрывы в Бейруте: Зеленский обратился к пострадавшим [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Бейруте. Свое обращение он опубликовал на официальной странице в соцсети Twitter.
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших от взрыва.
"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал он.
Напомним, во вторник, 4 августа в столице Ливана - Бейруте проремели два мощных взрыва. На данный момент известно о 30 погибших и более 3 тыс. пострадавших. Взрывной волной разрушена половина города.
Подробности происшествия читайте тут.
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