В японском городе Канадзава (префектура Исикава) гроздь винограда сорта Ruby Roman ("римский рубин") продали за 1200 тыс. иен (около 11 тыс. долларов).

Об этом пишет svidok.online.

Отмечается, что причиной таких высоких цен сорта Ruby Roman является его непревзойденное качество и очень небольшие поставки.

Покупателем стал владелец частной сети традиционных японских гостиниц.

"Мы сделали ставку в 1,2 миллиона, чтобы отметить двенадцатую годовщину появления этого сорта на местных аукционах", - говорится в сообщении.

Виноград этого сорта ценится за очень сладкие рубиново-красные ягоды с особым вкусом. Он отличается большими виноградинами, размер которых может достигать размера мячика для гольфа.

Сорт Ruby Roman был выведен в Японии и продается он только в префектуре Исикава. Его выращивают при очень жестком соблюдении всех требований. Впервые этот сорт появился на рынке в 2008 году, когда за одну гроздь этого винограда менеджер отеля заплатил неслыханную ранее цену - 910 долларов.

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