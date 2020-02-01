Чем полезен виноград [ Редактировать ]
Виноград - полезный фрукт, который советуют добавить в рацион питания. Однако, далеко не все знают о преимуществах потребления этого продукта. Медики рассказали о главных полезных свойствах винограда. Данные ягоды служат источником большого количества витаминов и антиоксидантов. Об этом сообщает newsyou.info.
К примеру, всего в 150 граммах винограда можно найти значительные объемы витамина C, K, а также меди и калия. В красных и черных ягодах с косточками и кожурой много антиоксидантов. В паре с флавоноидами последние помогают бороться со свободными радикалами, замедляя процесс старения организма.
За счет винограда можно добиться сокращения риска диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой, а еще он помогает привести в норму уровень сахара в крови.
Ряд исследований доказывают, что виноградный сок благоприятно отражается на памяти, также его употребление позволяет повысить концентрацию. Всего 450 граммов ягод в день окажется достаточно, чтобы снизить вероятность развития рака. Употреблять виноград нежелательно детям младше пяти лет, готовящимся к операции людям и беременным женщинам.
Ранее сообщалось, какой сок полезен при простуде, а также какие продукты вызывают бессонницу.
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