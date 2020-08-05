Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск стран Содружества независимых государств (СНГ) по вопросам научно-исследовательской деятельности. Кабинет министров Украины принял такое решение на своем заседании 5 августа.

Данное соглашение было подписано в апреле 1996 года в Москве. Помимо российской агрессии против Украины, решение правительства связано с тем, что официальный Киев не ратифицировал часть договоров в сфере пограничного сотрудничества СНГ, а в совете командующих погранвойск участвовал как наблюдатель.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в июне 2020 года заявлял, что с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений с Россией.

В том числе один из базовых договоров - о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Этот документ утратил силу 1 апреля 2019 года).

Ранее сообщалось, что Украина расторгла военное соглашение со странами СНГ.