В курортном Бердянске море кишит медузами. Отдыхающим удалось словить "огромный" экземпляр и сделать с ним фото. Соответствующий снимок появился на странице Kiev Map в Instagram.

"Подписчик передает привет из Бердянска", - подписали фото в сообществе.

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