В Бердянске словили огромную медузу [ Редактировать ]
В курортном Бердянске море кишит медузами. Отдыхающим удалось словить "огромный" экземпляр и сделать с ним фото. Соответствующий снимок появился на странице Kiev Map в Instagram.
"Подписчик передает привет из Бердянска", - подписали фото в сообществе.
Читайте также, в реке Днепр начали появляться представители морской фауны. Такая ситуация возникла в водохранилищах в водоеме.
по теме
Maruv поразила "пикантным" снимком
Украинская певица Maruv, которая часто радует фанатов "жаркими" снимками, в очередной раз удивила поклонников
Захват полицейского в заложники: появились архивные фото "террориста"
В четверг, 23 июля, в сети показали архивные фото взявшего в заложники полицейского в Полтавской области мужчины
Медузы "атаковали" Азовское море (видео)
В Запорожской области медузы "атакуют" пляжи Азовского моря
Генпрокурору нужно уволить Панова - Ляшко
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна уволить руководителя департамента по надзору за следствием и деятельностью ГБР
В Запорожье живодеры снимали порно с замученными животными
Возглавлял группу 52-летний мужчина. В нее входили также его жена и 24-летняя женщина