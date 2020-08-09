И.о. мэра Луцка заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Исполняющий обязанности городского главы Луцка Григорий Пустовит заразился коронавирусом. С воскресенья, 2 августа, он находится на самоизоляции.
Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.
Пустовит считает, что инфицироваться коронавирусом мог во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка, которое состоялось 28 июля.
И.о. мєра Луцка попросил не злоупотреблять фактом его заболевания и не связывать ситуацию с отказом местных властей от усиления карантина.
"Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк в красную зону эпидемической опасности", - добавил он.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" прекратила продажу билетов в Луцк и Тернополь.
Также мі писали о том, что список карантинных зон в Украине обновили.
по теме
Жесткого карантина не будет: Луцк отказался вводить изменения
Заместитель руководителя управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский сделал заявление
Органы местной власти не смогут ослаблять карантин - Минздрав
В понедельник, 3 июля, министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление
Луцьк та Тернопіль збунтувалися проти нових правил карантину
Обмеження, нагадаю, почнуть діяти лише з понеділка, а в "червоних" регіонах вже демарш проти карантину. Луцьк та Тернопіль відмовляться його посилювати
ЦИК утвердила календарный план местных выборов в Украине
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года
"ЗА Майбутнє" способно вывести государство из беспорядка и глубокого кризиса - Москаленко
Глава партии Игорь Палица подчеркнул важность принципиальных изменений на всех уровнях власти
Луцьк і Тернопіль залишили "червону зону" коронавірусної небезпеки
Адже цього тижня спроба запровадити нові обмеження у червоних регіонах успіху не мали. І Луцьк, і Тернопіль категорично відмовилися повертатися до жорсткого карантину. Для цього навіть скликали позачергові сесії міських рад