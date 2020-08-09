В Иране произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
На западе Ирана, в провинции Керманшах, 9 августа, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщают иранские государственные СМИ.
По данным СМИ, эпицентр толчков находился вблизи города Гилани-Герб.
фото: radiosvoboda
Стоит отметить, по данным СМИ, сообщений о разрушениях или пострадавших при землетрясении не поступало.
Важно, что Иран периодически страдает от землетрясений из-за расположения на тектонических разломах.
Как мы ранее сообщали, сейсмологи сделали неутешительные прогнозы касаемо землетрясений в Украине.
Напомним, ранее в Черновицкой области произошло землетрясение.
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