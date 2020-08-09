На западе Ирана, в провинции Керманшах, 9 августа, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщают иранские государственные СМИ.

По данным СМИ, эпицентр толчков находился вблизи города Гилани-Герб.

фото: radiosvoboda

Стоит отметить, по данным СМИ, сообщений о разрушениях или пострадавших при землетрясении не поступало.

Важно, что Иран периодически страдает от землетрясений из-за расположения на тектонических разломах.

Как мы ранее сообщали, сейсмологи сделали неутешительные прогнозы касаемо землетрясений в Украине.

Напомним, ранее в Черновицкой области произошло землетрясение.