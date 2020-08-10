В Греции прошли дожди-"убийцы" [ Редактировать ]
На грецком острове Эвбея сильные ливни спровоцировали масштабное наводнение.
Об этом сообщает Antenna.
По информации, шесть человек погибли в результате сильных ливней, обрушившихся в выходные на греческий остров Эвбея и приведших к выходу из русел нескольких рек, затоплению домов в некоторых селах.
Отмечается, что живой была найдена одна из пропавших без вести. Женщину унесло мощным потоком воды, когда она попыталась выбраться из своего дома в селе Буртзи. Спасатели обнаружили ее в потоке воды, двигавшемся по направлению к морю, и подняли на борт вертолета.
Ранее мы писали, что в Японии прошел сильный ливень. Река Кума вышла из берегов и уничтожила мост. В результате непогоды много людей пропали без вести.
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