На грецком острове Эвбея сильные ливни спровоцировали масштабное наводнение.

Об этом сообщает Antenna.

По информации, шесть человек погибли в результате сильных ливней, обрушившихся в выходные на греческий остров Эвбея и приведших к выходу из русел нескольких рек, затоплению домов в некоторых селах.

Отмечается, что живой была найдена одна из пропавших без вести. Женщину унесло мощным потоком воды, когда она попыталась выбраться из своего дома в селе Буртзи. Спасатели обнаружили ее в потоке воды, двигавшемся по направлению к морю, и подняли на борт вертолета.

Ранее мы писали, что в Японии прошел сильный ливень. Река Кума вышла из берегов и уничтожила мост. В результате непогоды много людей пропали без вести.