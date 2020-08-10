Світ перетнув межу у 20 мільйонів заражень коронавірусом [ Редактировать ]
Світ перетнув межу у 20 мільйонів заражень коронавірусом. Вилікувалася більше як половина хворих. Недуга забрала життя майже семисот тридцяти тисяч людей. За останню добу зареєстрували 220 тисяч нових інфікувань.
Країнами з найбільшим поширенням СOVID-19 залишаються США, Бразилія, Індія та Росія.
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