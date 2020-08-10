С 1998 года британцу Яну Брэкенбери Ченнеллу платили 10 тыс. долларов в год, чтобы он работал официальным волшебником города Крайстчерч в Новой Зеландии. Об этом сообщает CNN.

Ченнелл ходил по главной площади города в длинных темных одеждах и шляпе, с густой бородой и посохом в руках - его образ напоминал доброго волшебника Гэндальфа из сериала "Властелин колец", который снимали в Новой Зеландии.

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Мужчина рассказывает, что его сходство с Гэндальфом является "случайным", а он обычно помогает продвигать местные мероприятия, а также принимает чиновников и делегации. На городской площади он разговаривает с людьми о философии, делится своими идеями на различные темы, например, высказывает мнение относительно изменения климата.

Ежегодно это требует более 200 часов работы. Ченнелл рассказал, что считает свою роль провокаторской: "Каждый день мир становится все более серьезным, поэтому сейчас самое мощное в мире - это веселье".

В 1990 году бывший премьер-министр Новой Зеландии Майк Мур написал Ченнеллу письмо, в котором предлагал "срочно рассмотреть предложение стать волшебником Новой Зеландии, Антарктиды и соответствующих прибрежных районов". В 2009 году мужчину наградили Королевской медалью за службу.

Ченнеллу 87 лет и он планирует сворачивать свои обязанности городского волшебника, но пол года назад у него появился помощник, который может его заменить.

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