Верховная Рада отклонила три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе.

Теперь подписание закона разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и президента Владимира Зеленского.

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В частности, парламентарии не поддержали три проекта постановлений №№2285-д-П - 2258-д-П2 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проект закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Напомним, 16 января Верховная Рада Украины одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в стране.

Ранее сообщалось, что в Украине легализовали игорный бизнес. Однако позже закон об игорном бизнесе заблокировали.