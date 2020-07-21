Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе [ Редактировать ]
Верховная Рада отклонила три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе.
Теперь подписание закона разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и президента Владимира Зеленского.
В частности, парламентарии не поддержали три проекта постановлений №№2285-д-П - 2258-д-П2 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проект закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Напомним, 16 января Верховная Рада Украины одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в стране.
Ранее сообщалось, что в Украине легализовали игорный бизнес. Однако позже закон об игорном бизнесе заблокировали.
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