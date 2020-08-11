В Минске мужчина заблокировал движение метро (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 11 августа, в столице Беларуси Минске движение одной из веток метро заблокировал мужчина с плакатом. Видео было опубликовано беларусской службой "Радио Свобода" в Телеграм-канале.
В знак протеста против милицейского насилия мужчина перекрыл метро в Минске.
На кадрах ролика видно, как мужчина стоит на путях перед поездом метро, в руках у него плакат с надписью "Прекратите калечить и убивать людей".
Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).
Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики. В первый день народных протестов, 9 августа, было задержано около 3 тысяч человек. Сколько демонстрантов задержали 10 и 11 августа, не сообщается. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного человека - на баррикаде у участника уличных противостояний в руке якобы взорвался взрывоопасный предмет.
Ранее сообщалось, что в Беларуси третьи сутки не работает интернет.
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