У Чикаго 13 поліцейських поранені під час сутичок з мародерами. А в Білому домі секретна служба просто з брифінгу евакуювала президента Трампа. Що сталося? Розповість Олексій Пшемиський.

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Звичайний прес-брифінг Трампа в Білому дому переривають агенти секретної служби. Президента терміново евакуюють.

Біля будинку з'являються автоматники, а Білий дім закривають на повну ізоляцію. Президент повертається до наляканих журналістів за 15 хвилин. Каже: хтось хотів атакувати його резиденцію.

Дональд Трамп, президент США:

Прошу вибачення. Біля Білого дому була стрілянина. Але наразі все під контролем. Я хотів би подякувати секретній службі за, як завжди, швидку та ефективну роботу.

Уже згодом з'ясувалося - інцидент стався біля паркану Білого дому. Стріляв офіцер охорони президента. Було вбитого перехожого, який начебто грозився пробратися всередину. У секретній службі відразу розповіли всі деталі.

Том Саліван, офіцер Секретної служби США:

Приблизно о 5:53 51-річний чоловік підійшов до офіцера секретної служби біля Білого дому. Заявив, що має зброю, а потім агресивно розвернувся й побіг, дістаючи якийсь предмет з одягу. Він став так, ніби збирався стріляти. Офіцер застосував зброю і поцілив у нього.

У мережі з'явилися й кадри інциденту. На них видно, що поліцейські намагаються надати чоловікові допомогу. На місце відразу викликали медиків, але врятувати постраждалого не вдалося. Особу, а головне його мотиви у поліції поки що не розкривають.

Після стрілянини біля Білого дому посилена охорона. Тут знову закрили прохід для охочих сфотографуватися біля резиденції президента США. Не виключають, що інцидент класифікують як "суїцид руками поліції". Типова ситуація, коли навіть неозброєні люди провокують правоохоронців відкрити по них вогонь. Це одна з найчастіших причин нападів на поліцію в США.

Розбиті вітрини магазинів, сирени і люди з рулонами туалетного паперу. Це вже Чикаго після минулої ночі. У середмісті почали масово грабувати магазини. Злочинці перестрілювалися з поліцією. Тринадцятеро правоохоронців постраждали. Понад сотню людей затримали.

Девід Браун, начальник поліції Чикаго:

Хтось спеціально підігрів ситуацію, поширюючи неправдиві дані. Ми дізнались, що в соцмережах з'явилися повідомлення із закликами грабувати центр міста. Ми відразу спрямували туди правоохоронців. Почалися сутички.

До ранку в місті розтрощили десятки вітрин. Допомагати комунальникам прибирати взялися місцеві мешканці. Масове пограбування сталося на тлі антирасистських протестів, які тривають тут досі. Однак у поліції наголошують - інцидент не пов'язаний із цими акціями.

Лорі Лайтфут, мер Чикаго:

Цьому злочину не може бути виправдань. Це не право на свободу слова, це не той випадок, коли бідні вдаються до пограбування, щоб нагодувати родину. Це кримінал. І ми вже працюємо над пошуком винних. Усі вони відповідатимуть перед законом.

До Чикаго спорядили додаткові сили поліції. А вулиці міста патрулюють бронемобілі. Адже тут можливі нові провокації.