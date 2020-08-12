Использование охлаждающих систем в автомобиле может стать причиной резких сосудистых спазмов, проблем с сердцем и целого ряда простудных заболеваний. Об этом пишет u-news.com.ua.

Отмечается, что автомобилисты, которые постоянно пользуются системами охлаждения в машине, являются едва ли не основной группой риска: с одной стороны холодный воздух резко охлаждает тело после жары, с другой – в автомобиле скапливается огромное количество дорожной пыли, пух растений и микробы.

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"Зачастую сами автомобилисты "переживают" сразу три резких перепада температуры: садясь в машину после улицы (закрытый автомобиль нагревается до опасных для жизни температур, потому, прежде чем в него сесть, стоит хотя бы на пару минут открыть все двери и проветрить салон), включая кондиционер и резко охлаждая воздух, и наконец, опять выходя из машины на раскаленную улицу.

Перепады температур вредны для легких, сердца и могут вызвать спазм сосудов, потому, как бы сильно не хотелось, не ставьте кондиционер или климат-контроль на очень низкие температуры сразу. Дайте телу остыть естественным путем и только потом устанавливайте ту температуру, при которой вам наиболее комфортно", - говорит врач-оториноларинголог Дмитрий Рубан.

Холодная струя кондиционера в машине может привести к ряду простудных заболеваний, особенно если до этого вы долго пробыли на улице в жару.

Не стоит также забывать о том, что в автомобиле в любо время года накапливается огромное количество микробов. При сильной вентиляции они быстрее циркулируют по салону, при закрытых окнах создается эффект «изолированной камеры», в которой царят микроорганизмы.

Особенно осторожными нужно быть людям с проблемами с миндалинами или другими заболеваниями глотки. "Подхватить" в машине острый фарингит, тонзиллит, ларингит, а то и бронхит или воспаление легких в машине еще проще, чем в охлажденном помещении.

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