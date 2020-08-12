SpaceX построит курорт рядом с космодромом/ Фото: inbusiness.kz

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX построит курорт у своего космодрома в Бока-Чика-Вилледж в штате Техас.

Об этом сообщает lemonade.style.

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В связи с этим, компания объявила об открытии вакансии менеджера по развитию курорта.

В его задачи будет входить полноценное отслеживание развития строительства: руководство всеми процессами проектирования курорта, бюджетирование проекта, согласование работ и получение необходимых разрешений от местного правительства и регуляторов. Сотруднику придется переехать в Браунсвилл.

Бока-Чика-Вилледж - новейший космодром для запуска Starship, следующего поколения космических кораблей. SpaceX планирует преобразить этот город в космопорт XX века.

"Мы ищем талантливого менеджера по развитию курорта, который займется разработкой первого курорта SpaceX от начала и до конца", - говорится в описании вакансии.

Ранее мы писали о том, что SpaceX представила прототип космического корабля, который повезет первых колонизаторов Марса.