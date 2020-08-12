Індія зберігає лідерство з кількості нових заражень COVID-19 [ Редактировать ]
За добу у світі COVID підхопили майже 260 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії - понад 60 тисяч. На другому місці Бразилія 55 тисяч. Трохи менше у США - 53 тисячі.
Загалом від початку пандемії у світі вже зареєстрували 20 з половиною мільйонів інфікувань COVID. Майже 13 з половиною мільйонів одужали.
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