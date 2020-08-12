За добу у світі COVID підхопили майже 260 тисяч людей

За добу у світі COVID підхопили майже 260 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії - понад 60 тисяч. На другому місці Бразилія 55 тисяч. Трохи менше у США - 53 тисячі.

Загалом від початку пандемії у світі вже зареєстрували 20 з половиною мільйонів інфікувань COVID. Майже 13 з половиною мільйонів одужали.