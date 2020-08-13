Небойові втрати в українському війську. Двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої. Один загинув, інший поранений. Усі обставини зараз з'ясовують. На передовій зранку ворожих обстрілів не було. А минулої доби зафіксовано чотири провокації з боку окупантів.

Біля Мар'їнки та Південного лунали черги зі стрілецької зброї, а неподалік Залізного противник двічі вдарив зі станкового гранатомета. Поблизу Красногорівки ворог за допомогою ручного гранатомета заклав протипіхотну міну. Наші військові вогню у відповідь не відкривали.