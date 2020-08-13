На Донбасі двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої [ Редактировать ]
Небойові втрати в українському війську. Двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої. Один загинув, інший поранений. Усі обставини зараз з'ясовують. На передовій зранку ворожих обстрілів не було. А минулої доби зафіксовано чотири провокації з боку окупантів.
Біля Мар'їнки та Південного лунали черги зі стрілецької зброї, а неподалік Залізного противник двічі вдарив зі станкового гранатомета. Поблизу Красногорівки ворог за допомогою ручного гранатомета заклав протипіхотну міну. Наші військові вогню у відповідь не відкривали.
по теме
Перемирие на Донбассе: военные впервые несут потери
В четверг, 13 августа, в Донецкой области военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
10 человек получили травмы различной степени тяжести
Війна на Донбасі: бойовики продожують збройні провокації
На фронті провокації з боку окупантів не припиняються - минулої доби зафіксували два ворожих обстріли. Неподалік Мар'їнки російські найманці били із підствольного гранатомета, а зі стрілецької зброї - біля Широкиного
В Киевской области подросток жестоко убил 12-летнюю девочку
Полиция Киевщины задержала несовершеннолетнего парня, который подозревается в причинении смерти 12-летней девочке
Моторошна аварія на околиці Дніпра: загинула дворічна дитина
Загинула дворічна дитина, п'ятьох потерпілих шпиталювали, двоє з них у тяжкому стані