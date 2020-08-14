Компания Northrop Gurman провела испытания своего нового ракетного ускорителя.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, твердотопливный ускоритель GEM-63XL с несущей конструкцией из углепластика прошел успешную проверку.

GEM 63XL прошел первые квалификационные статические испытательные тесты на полигоне в Промонтори, штат Юта.

Отмечается, что это удлиненный вариант навесного ускорителя GEM-63, который был разработан для обеспечения дополнительной подъемной способности новейшей ракеты-носителя Vulcan Centaur. Первый полет Vulcan Centaur запланирован на начало 2021 года.

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