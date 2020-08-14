В США испытывают "форсаж" для ракеты (видео) [ Редактировать ]
Компания Northrop Gurman провела испытания своего нового ракетного ускорителя.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, твердотопливный ускоритель GEM-63XL с несущей конструкцией из углепластика прошел успешную проверку.
GEM 63XL прошел первые квалификационные статические испытательные тесты на полигоне в Промонтори, штат Юта.
Отмечается, что это удлиненный вариант навесного ускорителя GEM-63, который был разработан для обеспечения дополнительной подъемной способности новейшей ракеты-носителя Vulcan Centaur. Первый полет Vulcan Centaur запланирован на начало 2021 года.
Читайте также, из США в космос полетела ракета со спутниками. Она называется Minotaur-4 и о ее целях на орбите не сообщается.
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