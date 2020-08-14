"Мы все-таки славяне": Лукашенко велел силовикам не бить лежачих [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал жителей страны не выходить на акции протеста. Об этом он заявил в пятницу заседании с членами Совета безопасности, передает государственное агентство новостей "Белта".
Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России" Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны.
Президент также призвал граждан Беларуси "взять голову в руки и успокоиться", чтобы власти смогли "навести порядок" и "разобраться" с приехавшими.
Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать... Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку.
По мнению Лукашенко, "заводаторами" и организаторами происходящего являются "люди из заграницы", многие - с криминальным прошлым. Вместе с тем глава Республики заявил, что не может предъявить претензии к действиям силовиков на протестных акциях. Но призвал, чтобы у них был "определенный тормоз".
Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз.
Ранее сообщалось, что рабочие Минского тракторного завода пришли маршем в центр столицы, а белорусские заводы охватила массовая забастовка.
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