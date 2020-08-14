Белорусские заводы охватила массовая забастовка (список) [ Редактировать ]
В пятницу, 14 августа, работники заводов и фабрик по всей Беларуси массово останавливают работу с требованием отменить итоги выборов президента, на которых ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко с результатом 80%. Об этом сообщает "Медуза".
Участники стачки также требуют освободить политзаключенных и задержанных во время протестов, прекратить насилие по отношению к демонстрантам и назначить новые выборы. Рабочие угрожают забастовками в случае, если их мнение не будет услышано.
Протестные акции прошли на заводах "Атлант" и "Гефест", производящих бытовую технику, на фабрике "Милавица", Гродненском мясокомбинате, Минском автомобильном заводе и Минском транспортном заводе (на фото).
В частности, на МТЗ к полудню во дворе предприятия собралось не менее тысячи человек. К протестующим прибыл премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Список белорусских предприятий, где происходят митинги:
Ранее "Подробности" сообщали, как Александр Лукашенко отреагировал на забастовку в стране, а в МВД сообщили, что отпустили более двух тысяч задержанных.
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